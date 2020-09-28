رغم إصابة لاعبيه بكورونا.. فلامنغو يخوض المباراة ويتعادل

تعادل ناديا بالميراس وفلامنغو 1 - 1 في المباراة التي سبقها الكثير من الجدل حول إقامتها من عدمه ضمن المرحلة 11 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وافتتح بالميراس أهداف اللقاء عند الدقيقة 55 عن طريق باتريك كاريرو قبل أن يعدل بيدرو النتيجة لفلامنغو بعدها بدقيقة لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين.

وبهذا التعادل وقع بالميراس في المركز الرابع برصيد 19 نقطة فيما استقر فلامنغو في المركز السادس بـ16 نقطة.

وكان فلامنغو طالب بتأجيل اللقاء بعد خسارته بخماسية في ليبرتادوريس لإصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا "كوفيد 19" إلا أن الاتحاد البرازيلي رفض طلبه قبل أن تقوم محكمة في ريو دي جانييرو لاحقا بنقض قرار الاتحاد وإلغاء المباراة.

وجاء القرار الذي اتخذته المحكمة ونشرته مواقع برازيلية على الانترنت بعد طعن من رابطة العاملين بأندية كرة القدم بعد مخاوف من تعريض عائلاتهم للخطر اذا أقيمت المباراة.

ورفض الاتحاد البرازيلي للعبة والمحكمة الرياضية بالبرازيل طلب فلامنغو بتأجيل اللقاء، وقال إن الأندية لديها الحق في تسجيل 40 لاعبا لذا من المفترض أن يملك فلامنغو عددا كافيا من اللاعبين المتاحين.