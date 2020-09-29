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جنوى يعلن 14 إصابة بكورونا بين صفوفه

المصدر: جنوى - رويترز
مباراتهم أمام نابولي
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قال جنوى المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن تم اكتشاف 14 إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم التدريبي للفريق.

وأعلن جنوى إصابة الدنمركي لاسه شون والحارس ماتيا بيرين بفيروس كورونا يوم السبت، وأضاف النادي في بيان في موقعه على الإنترنت "يعلن جنوى أنه بعد فحوصات اليوم ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا إلى 14 حالة بين اللاعبين والطاقم التدريبي".

وتابع "النادي قام بتفعيل كل الإجراءات وفقا للبروتوكول وتم إبلاغ السلطات. النادي سيدلي بمزيد من البيانات مع تطور الوضع". وخسر جنوى 6-صفر أمام نابولي أمس الأحد وسيستضيف تورينو يوم السبت المقبل.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #نابولي, #جنوى
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