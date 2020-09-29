منافسات كرة القدم الإماراتية تنطلق في 8 أكتوبر

قررت رابطة المحترفين الإماراتية وبالتنسيق مع اتحاد القدم الإماراتي، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بداية نشاط كرة القدم المحلي في الثامن من الشهر المقبل عبر كأس الخليج العربي، فيما سينطلق الدوري في 16 من ذات الشهر.

وقالت الرابطة في بيان: وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بالإعلان عن البرنامج الكامل لمسابقاتها، بما يتيح للأندية كافة نيل فرصة الاستعداد الأمثل للموسم الجديد. موجهة شكرها إلى الجهات المختصة على كل ما تقوم به من جهود في سبيل تأمين السلامة العامة لكل قطاعات المجتمع، كما توجهت بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم وإلى الأندية على التزامها وتقيدها بتطبيق البروتوكول المعتمد، حفاظا على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكل العاملين في قطاع اللعبة.



وتوقفت منافسات كرة القدم الإماراتية في مارس من العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل أن يتم إلغاء الموسم دون تحديد بطل لمسابقة الدوري.