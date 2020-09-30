الإصابة تغيب هازارد حتى منتصف أكتوبر

تستمر لعنة الإصابات مع النجم البلجيكي، إدين هازارد، منذ انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، إذ استُبعد مرة جديدة عن التشكيلة التي ستواجه ريال بلد الوليد الأربعاء في الدوري المحلي، بسبب مشكلة عضلية في ساقه اليمنى.

وكان متوقعا أن يشارك هازارد (29 عاما) للمرة الأولى هذا الموسم عندما يستقبل حامل اللقب بلد الوليد الذي لم يفز حتى الآن في ثلاث مباريات. لكن إصابته الجديدة قد تبعد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق عن الملاعب حتى أسبوعين، ما يعني غيابه أيضا عن ثلاث مباريات لمنتخب بلجيكا، ضد ساحل العاج في 8 أكتوبر، ثم إنجلترا وأيسلندا تواليا في 11 و14 ضمن دوري الأمم الأوروبية. كما قد تهدّد مشاركته في الكلاسيكو المنتظر ضد الغريم برشلونة في نهاية أكتوبر.

وهذه ضربة جديدة لهازارد (105 مباريات دولية مع منتخب بلجيكا)، في وقت كان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قدّر الثلاثاء أنه "جاهز" للعودة إلى المستطيل الأخضر "أراه قريبا (من العودة)... يتدرب جيدا مع الفريق" الذي أحرز أربع نقاط من مباراتين في الدوري.

وكان الموسم الأول لهازارد مع ريال كارثيا، فبعد انتقاله مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة عضلية بفخذه قبل يوم من مباراته الأولى مع الفريق الملكي. بعد عودته، أظهر جانبا من لمحاته الفنية، ثم تعرّض لكسر بعظمة في كاحله الأيمن في نوفمبر، فاحتاج إلى جراحة في يناير أبعدته حتى فبراير. لكنه لم يتعاف تماما، فخاص فقط خمس مباريات من أصل 11 لريال بعد استئناف الدوري في يونيو.