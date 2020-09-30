بيرسبوليس يضرب موعداً مع النصر في نصف نهائي أبطال آسيا

ضرب بيرسبوليس الإيراني موعدا مع النصر السعودي في قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على باختاكور الأوزبكي 2 - صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل عيسى آل كثير هدفي المباراة لبيرسبوليس في الدقيقتين 49 و67. وشهدت المباراة تعرض جالوليدين ماشاريبوف لاعب باختاكور للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل عنيف على كمال كاميا بينيا لاعب بيرسبوليس.

وسيواجه بيرسبوليس فريق النصر السعودي في الدور قبل النهائي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في الدوحة التي تستضيف منافسات غرب القارة منذ منتصف سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت المقبل.

وكان النصر تغلب في وقت سابق من اليوم الأربعاء على مواطنه الأهلي 2 - صفر ضمن منافسات دور الثمانية.