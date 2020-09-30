سيتي يعبر بيرنلي بثلاثية.. ونيوكاسل يفلت من كمين نيوبورت

قطع مانشستر سيتي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة والذي شهد اليوم أيضا فوز نيوكاسل على مضيفه نيوبورت كاونتي بركلات الترجيح.

وشق مانشستر سيتي طريقه بجدارة إلى دور الثمانية للبطولة بالفوز الكبير على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف أحرزها رحيم ستيرلنغ في الدقيقتين 35 و49 وفيران توريس في الدقيقة 65. وأفلت نيوكاسل من كمين مضيفه نيوبورت كاونتي وتأهل لدور الثمانية في البطولة بالفوز على نيوبورت 5 - 4 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1 - 1 في دور الستة عشر للبطولة.

وحجز نيوكاسل مقعده في دور الثمانية بصعوبة وعن طريق ركلات الترجيح بعدما كان على بعد دقائق قليلة من توديع البطولة. وتقدم نيوبورت ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة ، بهدف مبكر للغاية سجله تريستان أبراهام في الدقيقة الخامسة وتأخر رد نيوكاسل حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع جونجو شيلفي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء والتأهل لصالح نيوكاسل.

وخلال تسديد ركلات الترجيح على استاد "رودني باريد" ، أهدر جويلنتون الركلة الثانية لفريق نيوكاسل ثم أهدر رايان تايلور الركلة الرابعة لنيوبورت لتمتد ركلات الترجيح إلى ركلة سادسة لكل من الفريقين حيث سجل شين لونغستاف لفريق نيوكاسل فيما أهدر براندون كوبر الركلة السادسة لنيوبورت حيث أطاح بها عاليا.