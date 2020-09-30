شالكه يتعاقد مع المدرب باوم خلفاً لفاغنر

أعلن نادي شالكه المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الأربعاء تعيين مانويل باوم المدرب السابق لنادي أوغسبورغ في منصب المدير الفني للفريق، خلفا لديفيد فاغنر.

ووقع شالكه عقدا لمدة عامين حتى 2022 مع باوم، 41 عاما، الذي تولى تدريب أوغسبورغ بين عامي 2016 و2019، ويعمل حاليا كمدرب بقطاع الناشئين في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ووصف يوخين شنايدر مدير الكرة في شالكه، باوم بأنه "متخصص تماما"، مضيفا "بالنظر إلى أنديته فإنها كانت لها هيكلة واضحة داخل الملعب، هذا عنصر مهم للغاية في وضعنا الحالي، نحن على قناعة بأن مانويل باوم كشخص وكمدرب يلائم شالكه تماما".

ولم يحقق شالكه أي انتصار في آخر 18 مباراة بالبوندسليغا ليضحى النادي الألماني بمدربه فاغنر بعد عام واحد من توليه المسؤولية في ظل استمرار النتائج السلبية للفريق في الموسم الجديد.

وتعرض شالكه لهزيمة مذلة على ملعب بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد ثم خسر على ملعبه بثلاثة أهداف لهدف أمام فيردر بريمن ليقبع في قاع الترتيب.

وكانت قائمة المرشحين لتدريب شالكه تضم مارك فان بوميل لاعب الوسط السابق لبايرن وديميتريوس غراموزيس الذي قاد دارمشتاد لاحتلال المركز الخامس في النسخة الماضية من دوري الدرجة الثانية الألماني.