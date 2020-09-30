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فيتوريا: أضعنا فرصة إنهاء المباراة في الشوط الأول.. وفزنا باستحقاق

المصدر: العربية.نت
من المؤتمر الصحافي
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أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، أن فوز فريقه أمام أهلي جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا جاء عن استحقاق، مضيفا أن الفرص التي أضاعها اللاعبون حرمتهم من إنهاء المباراة في الشوط الأول.

وتعلب النصر على أهلي جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية الأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز وعبدالفتاح عسيري على أن يواجه الفائز من بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة كشف فيتوريا "استحققنا الفوز في هذه المباراة فقد كنا الأفضل منذ الدقيقة الأولى وكان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الأول، نظراً للفرص التي سنحت لنا. أنا سعيد أن فريقي يصنع هذا الكم من الفرص، سأكون مستاء لو لم نصنع فرصا. أنا سعيد جداً".

كلمات دالّة

#النصر, #فيتوريا, #أهلي جدة
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