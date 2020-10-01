أتالانتا يواصل هوايته ويدك مرمى لاتسيو برباعية

المصدر: روما - د ب أ

وجه أتالانتا لطمة قوية للاتسيو بالتغلب عليه 4 - 1 في عقر داره ليقفز أتالانتا إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام انتر ميلان فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط.

وحسم أتالانتا المباراة تماما لصالحه في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبن غوسينس وهانز هانيبور وأليخاندرو غوميز في الدقائق العاشرة و32 و41 .

وفي الشوط الثاني، رد لاتسيو بهدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة 57 ولكن أتالانتا قضى على آمال مضيفه في العودة بالمباراة من خلال تسجيل الهدف الرابع الذي أحرزه أليخاندرو غوميز في الدقيقة 61.