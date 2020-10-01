الرابطة تؤجل مباراة جنوى وتورينو بسبب حالات كورونا

ألغت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، المباراة التي كانت مقررة بين جنوى وتورينو بعد غد السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري، إلى موعد غير محدد، بسبب تسجيل عدد كبير من الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن صفوف جنوى.

واتخذت الرابطة قرار التأجيل بناء على طلب من نادي جنوى، الذي سجل إصابة 11 لاعبا وأربعة إداريين بعدوى كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، وقد بدأوا الخضوع للعزل الصحي لمدة أسبوعين.

وأثيرت المخاوف لدى نابولي خلال الأيام الماضية عندما التقى جنوه وتغلب عليه 6 - صفر يوم الأحد الماضي قبل الإعلان عن وجود الإصابات بفريق جنوى.

وكانت الجولة الأولى من الفحوص للاعبي نابولي، جاءت بنتائج سلبية أمس الأول الثلاثاء ولم تكشف عن أي حالة إصابة، وينتظر ظهور نتائج الجولة الثانية من الفحوص التي تقرر لها اليوم الخميس. ويحل نابولي ضيفا على يوفنتوس حامل اللقب مساء الأحد ضمن المرحلة الثالثة.

وأضافت الرابطة بندا على لوائحها، يقضي بأنه في ظل جائحة كورونا، ينبغي على الفريق خوض المباراة فقط في حالة توفر 13 لاعبا غير مصابين بكورونا، كحد أدنى، من بينهم حارس مرمى. ويأتي ذلك تماشيا مع إرشادات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).