فينيسيوس ينقذ الريال من التعثر أمام بلد الوليد

أنقذ المهاجم البرازيلي البديل الشاب فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي وقاده للفوز الثمين 1 - صفر على بلد الوليد اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قدم الريال حامل لقب البطولة عرضا باهتا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ثم تحسن أداء الفريقين وتعددت الفرص الخطيرة على المرميين في الشوط الثاني الذي حسمه الريال لصالحه بهدف نظيف في شباك بلد الوليد.

وجاء الهدف بتوقيع اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، 20 عاما، في الدقيقة 65 بعد سبع دقائق فقط من نزوله ليرفع الريال رصيده إلى سبع نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وفالنسيا وأمام فياريال.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز السابع عشر حيث مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في المباريات الأربعة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.