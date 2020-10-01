ليون يضم البرازيلي باكيتا 5 أعوام

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، عن تعاقده مع البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا قادما من ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى نهاية يونيو 2025.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه ضم اللاعب الذي حقق لقب كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 2019 مع منتخب بلاده، كما أنه شارك في 11 مباراة دولية.

وأوضح النادي الفرنسي أن مواطن باكيتا ولاعب ليون السابق جونينيو والذي يعمل حاليا كمدير رياضي بالنادي هو الذي أقنعه بالانضمام إلى الفريق.

وكان باكيتا انضم إلى ميلان في يناير عام 2019 في صفقة قدرت بمبلغ 39 مليون يورو، حيث شارك لاعب الوسط المهاجم في 44 مباراة في موسم ونصف الموسم مع ميلان وسجل هدفا واحدا.

وكشف النادي الفرنسي في بيانه عن أنه لم يرغب في الانتظار حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية لضم اللاعب، ودخل في مفاوضات نتجت عن تعاقده مع باكيتا مقابل 20 مليون يورو متضمنة نسبة 15 بالمئة من نسبة البيع.

ورحب النادي بانضمام باكيتا إلى صفوفه، كما أكد أنه بات اللاعب البرازيلي رقم 22 الذي يلعب في ليون والسادس في قائمة الفريق، حيث كان آخر لاعب برازيلي انضم إلى ليون كان برونو غيماريش في يناير الماضي. ويحتل ليون المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ست نقاط.