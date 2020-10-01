مدرب المغرب يستعين بـ "إنستغرام حمدالله" لكشف سبب استبعاده

قرر وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب عدم استدعاء عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تشكيلة المنتخب قبل خوض مباراتين وديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية، كما استدعى منير الحدادي مهاجم نادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا السابق.

واستفاد الحدادي، الذي لعب سابقا لمنتخب إسبانيا، من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجديد بخصوص تغيير المنتخب الوطني، ومن المنتظر أن يلعب مع منتخب المغرب.

ولدى سؤال خليلوزيتش عن سببه بعدم استدعاء حمدالله، أخرج المدرب الصربي ورقة مطبوعا عليه منشور الأخير الذي أعلن فيه اعتزاله اللعب الدولي على موقع "إنستغرام" في نوفمبر الماضي، عندما كتب "لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا". وتناقلت وسائل الإعلام المغربية صورة للمدرب البوسني خلال المؤتمر الصحفي وهو يحمل ورقة تظهر منشور حمدالله في نوفمبر 2019.

وواجه حمدالله عددا من المشاكل مع المنتخب المغربي منذ استدعائه قبل كأس أفريقيا 2019 عندما لعب ودية غامبيا وصولا إلى استبعاده بسبب إصابته بحسب بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم حينها، إلا أن الصحافة المغربية أكدت وجود خلاف بينه وبين زميله فيصل فجر، قبل أن يقوم المدرب البوسني بتأكيد أن مهاجم نادي النصر رفض الانضمام إلى المنتخب رغم نفيه، قبل أن يعلن اعتزاله في ذلك الوقت.