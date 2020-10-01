ميسي ورونالدو يتواجهان.. وبايرن يصطدم بأتلتيكو مدريد

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، والتي أجريت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن بعض المواجهات القوية مثل يوفنتوس وبرشلونة، وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

في المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني- أتلتيكو مدريد الإسباني- سالزبورغ النمساوي- لوكوموتيف موسكو الروسي، والثانية: ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- إنتر ميلان الإيطالي- بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، والثالثة: بورتو البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- مارسيليا الفرنسي. وفي الرابعة: ليفربول الإنجليزي- أياكس الهولندي- أتالانتا الإيطالي- ميديتيلاند الدنماركي.

وضمت المجموعة الخامسة إشبيلية الإسباني- تشيلسي الإنجليزي- كراسنودار الروسي- رين الفرنسي. وفي السادسة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي- بوروسيا دورتموند الألماني- لاتسيو الإيطالي- كلوب بروج البلجيكي. وفي السابعة: يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيريسكفاروش المجري. والثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني- إسطنبول باشاك شهير التركي.

وأجريت مراسم القرعة اليوم بتوزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة. وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة اليوم حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة. وتقام مباريات الجولات الستة لدور المجموعات بدوري الأبطال في الشهور الثلاثة المقبلة.

كما تقام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) في أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 لجولة الذهاب والتاسع والعاشر و16 و17 مارس 2021 لجولة الإياب.

وتقام مباريات دور الثمانية في السادس والسابع من أبريل 2021 لجولة الذهاب و13 و14 من الشهر نفسه لجوبة الإياب.

وتقام فعاليات المربع الذهبي في 27 و28 أبريل لجولة الذهاب والرابع والخامس من مايو لجولة الإياب على أن تقام المباراة النهائية على استاد "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول في 29 مايو 2021.