بالترجيحية.. أرسنال يطيح بليفربول ويبلغ ربع النهائي

أكمل أرسنال عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه على مضيفه ليفربول 5 - 4 بركلات الترجيح اليم الخميس بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما في دور الستة عشر بالتعادل السلبي.

وفجر برينتفورد واحدة من مفاجآت البطولة ولحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة بفوز مفاجئ وكبير 3 - صفر على فولهام اليوم في دور الستة عشر للبطولة والذي شهد اليوم أيضا فوز ستوك سيتي على مضيفه أستون فيلا 1 - صفر. وثأر أرسنال بهذا لهزيمته 1 - 3 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي.

وحسم برينتفورد ، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) ، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماركوس فورس في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني ، سجل سعيد بن رحمة هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 62 و77 ليقضي على آمال فولهام في التعادل.

وثأر برينتفورد بهذا لهزيمته أمام فولهام الذي تغلب عليه 2 - 1 باستاد ويمبلي في نهائي الدور الفاصل بالبطولة الإنجليزية الموسم الماضي ليحرم الفريق من الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

وتأهل ستوك سيتي ، الذي ينشط أيضا في دوري البطولة الإنجليزية لدور الثمانية بالفوز على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله سام فوكس في الدقيقة 26 . وبهذا ، بلغ ستوك سيتي دور الثمانية في البطولة دون أن تهتز شباكه بأي هدف في المباريات التي خاضها بالبطولة حتى الآن.