توتنهام يصطدم بيونياتد بعد التأهل الأوروبي

بعد أن تأهل عن جدارة إلى دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يتأهب توتنهام للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لا يزال لا يمكنه الاستفادة من خدمات النجم الويلزي غاريث بيل.

وحقق توتنهام انتصارا ساحقا أمام مكابي حيفا الإسرائيلي وتغلب عليه 7 - 2 مساء أمس الخميس في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليكون أفضل استعداد للفريق الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد. وأعلن مورينيو أن بيل لن يشارك في المباراة أمام مانشستر يونايتد، حيث لا يزال النجم الويلزي العائد إلى الفريق الإنجليزي قادما من ريال مدريد الإسباني، لا يتمتع باللياقة الكافية للمشاركة في المباريات.

وتعززت ثقة توتنهام بشكل كبير إثر انتصار الأمس وكذلك فوزه على تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وإلى جانب بيل، يفتقد مورينيو كذلك جهود الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب إصابة في الفخذ، ويرجح غيابه عن مواجهة مانشستر.

وقال مورينيو :"سون، بالطبع تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الأحد، يمكنني قول إنها شكوك كبيرة، غاريث بيل لا يمكنه اللعب في مطلع الأسبوع المقبل، يمكنني تأكيد ذلك. هو يعمل بجدية شديدة وبالتزام واحترافية. هو يشعر بالسعادة لكنه ليس مستعدا بعد للمشاركة في مطلع الأسبوع."

وقال مورينيو إن الشيء الذي يصب لمصلحة سون وبيل يتمثل في فترة التوقف الدولي، حيث أنها قد تمنحهما الفرصة للتعافي قبل العودة للمشاركة. "أعتقد أن المباريات الدولية التي تقام خلال أسبوعين، ستكون مهمة من أجل إتمام المرحلة الأخيرة من التعافي واستعادة اللياقة."

وعلى الجانب الآخر، يمكن للمدافع هاري ماغواير العودة للمشاركة مع مانشستر يونايتد بعد أن غاب عن الفريق في مباراته أمام برايتون أمس الأول الأربعاء في كأس الرابطة بسبب إصابة طفيفة، حسب ما قاله أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليدز يونايتد غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وقال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه من المرجح إسناد مهام هجومية لرحيم سترلينغ من جديد في مواجهة ليدز يونايتد.

فقد سجل سترلينغ هدفين للفريق في مواجهة بيرنلي أمس الأول الأربعاء في كأس الرابطة، عندما شارك كمهاجم، وذلك في ظل غياب المهاجمين جابرييل خيسوس وسيرجيو أغويرو بسبب الإصابات.

وقال غوارديولا :"رحيم يستعرض قدرات أينما لعب... أعتقد أنه تحسن كثيرا من خلال قيمه في العمل وتفانيه."

ويأمل إيفرتون في مواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد عندما يستضيف فريق برايتون غدا السبت بعد أن تفتتح المرحلة بلقاء تشيلسي مع كريستال بالاس، كما تشهد المرحلة غدا أيضا لقاء بيرنلي مع مضيفه نيوكاسل.

ويأمل سكوت باركر المدير الفني لفولهام في أن يثبت أن مالك النادي توني خان كان مخطئا، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على وولفرهامبتون مساء الأحد بهدف تحقيق الانتصار الأول في الموسم.

وتلقى فولهام الهزيمة في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالدوري وسكنت شباكه عشرة أهداف خلالها، وهو ما دفع مالك النادي لتقديم اعتذار علني للجماهير عقب الهزيمة أمام أستون فيلا صفر - 3 .

وقال خان :"أعد بضم لاعبين وتقديم جهود أفضل من قبل هذا الفريق... يجب علي الاعتذار بشكل متكرر عن هذا الأداء. أعتذر للجميع. نحن جميعا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل."

وعلق باركر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا :"هو شيء لا أتفق معه أحيانا، لكنه يرى الأمر كذلك، الشيء الذي أصابني بخيبة أمل بالفعل، هو كيفية اعتذاره بشأن الأداء. ما كان يفترض به أن يفعل هذا."

ويحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على أستون فيلا مساء الأحد، ومن المحتمل أن يسجل لاعب خط الوسط الإنجليزي روس باركلي مشاركته الأولى مع أستون فيلا الذي انضم إليه أمس الأول الأربعاء بعقد إعارة لمدة موسم واحد، قادما من تشيلسي.

وقال باركلي :"إنه شيء مهم للغاية بالنسبة لي أن أنضم لهذا الفريق وأحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم."

ويتطلع ليستر سيتي، الذي تغلب على مانشستر سيتي 5 - 2 مطلع هذا الأسبوع ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام ليفربول وإيفرتون، إلى مواصلة انطلاقته عندما يلتقي وست هام مساء الأحد.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها مساء الأحد، يلتقي ساوثهامبتون مع ويست برومويتش ألبيون ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على أرسنال.