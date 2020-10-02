ديست: داني ألفيش مثلي الأعلى

رفع سيرجينو ديست من سقف الطموحات المطلوبة منه عندما تم تقديمه اليوم الجمعة كلاعب جديد لفريق برشلونة الإسباني، حيث قال إنه سيحاول تقديم نفس أداء مثله الأعلى داني ألفيش الظهير الأيمن السابق للفريق.

وقال ديست: إن داني ألفيش هو مثلي الأعلى. شاهدت العديد من الفيديوهات له وهو يلعب. ويمكن لزملائه السابقين بالفريق أن يعطوني النصيحة. نعم، يمكنني أن أكون لاعبا مشابها لألفيش.

وانضم ديست، 19 عاما، لاعب المنتخب الأمريكي، لبرشلونة قادما من فريق أياكس الهولندي يوم الخميس الماضي في صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو.

وسئل اللاعب عن رفضه عرض بايرن ميونخ وتفضيله اللعب في إسبانيا، وقال "إن بايرن فريق كبير ولكنني اتبعت قلبي وحققت حلمي. أعتقد أنني اتخذت القرار الصائب".

وسيدخل ديست من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق في منافسة مع سيرجيو روبرتو، الذي سجل في المباراة التي فاز بها برشلونة على سلتا فيغو 3 - صفر أمس الخميس، وتم استدعائه مع المنتخب الإسباني اليوم الجمعة بعد استبعاد داني كارفاخال.

وينتظر أن يبدأ روبرتو مباراة الفريق أمام إشبيلية المقرر إقامتها بعد غد الأحد، ولكن يرجح أن يتواجد ديست على مقاعد البدلاء.

وبسؤاله عن ليونيل ميسي، قال ديست " من المذهل أن تلعب بجوار أفضل لاعب في العالم. سأركض بقدر المستطاع من أجله. سيكون الأمر مثيرا".