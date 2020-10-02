فاتي يعود مجدداً إلى قائمة منتخب إسبانيا

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة عن قائمة للفريق تضم 25 لاعبا، وقد شهدت مجددا ضم المهاجم أنسو فاتي، 17 عاما، المتألق في صفوف برشلونة.

وسجل فاتي ثلاثة أهداف في أول مباراتين لبرشلونة بالموسم، وجرى اختياره لقائمة المنتخب على حساب ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

وشهدت القائمة أيضا ضم سيرخيو كاناليس، لاعب وسط ريال بيتيس، وداني سيبايوس لاعب وسط أرسنال الإنجليزي مجددا، بينما انضم للمرة الأولى خوسيه كامبانا لاعب خط وسط ليفانتي.

وقال إنريكي :"استدعينا لاعبين اثنين إضافيين (حيث تضم القائمة عادة 23 لاعبا) نظرا للوضع الحالي في ظل جائحة كورونا ونظرا لأن أنامنا ثلاث مباريات."

ويلتقي المنتخب نظيره البرتغالي وديا في السابع من أكتوبر الجاري ثم منتخبي سويسرا وأوكرانيا يومي العاشر و13 من نفس الشهر، على الترتيب، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.