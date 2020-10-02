مورينيو: تذمرت بما فيه الكفاية من جدول المباريات

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إنه تذمر بما يكفي من جدول فريقه المزدحم بالمباريات، ولن يستخدم ذلك كمبرر قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وسحق توتنهام فريق مكابي حيفا الإسرائيلي 7-2 أمس الخميس في الدور الأخير من تصفيات الدوري الأوروبي ليبلغ دور المجموعات، بعدما خاض ثالث مباراة على أرضه في خمسة أيام بما في ذلك التعادل مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي والفوز بركلات الترجيح على تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الثلاثاء الماضي.

وبدأ إيريك داير وتوبي ألدرفيريلد وستيفن بيرغفين مباراتين في غضون 48 ساعة هذا الأسبوع، بينما اعتمد أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد على تشكيلة متغيرة كثيرا خلال الفوز على برايتون أند هوف ألبيون في كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي. ومع ذلك يركز مورينيو فقط على إعداد توتنهام لمواجهة فريقه السابق في أولد ترافورد.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي اليوم "هذه آخر مباراة. لا أريد المزيد من الشكوى والتذمر. لقد اشتكيت كثيرا ولا أعتقد أن أحدا اختلف معي حتى عندما كنت أتذمر من الموقف. لكن الآن تتبقى مباراة واحدة أخرى، مباراة يونايتد فقط. خاضوا مباراة واحدة هذا الأسبوع وربما معظم اللاعبين الذين شاركوا فيها لن يلعبوا يوم الأحد. لكني أريد نسيان ذلك".



وقال مورينيو إن المهاجم سون هيونغ-مين، هداف الفريق في الدوري بأربعة أهداف حتى الآن، قد يشارك في جزء من مباراة أولد ترافورد بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والتي لم تكن خطيرة مثلما كان يخشى المدرب البرتغالي في البداية.



وأضاف "لا أريد أن أكذب عليكم وأقول إنه لن يلعب يوم الأحد. في نفس الوقت، لا أريد القول إنه سيلعب ثم لا يحدث ذلك. لذلك سننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث".