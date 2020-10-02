ميلان ينجو من ريو آفي بالترجيحية الـ12.. ويتأهل إلى مجموعات "الأوروبي"

أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ريو آفي البرتغالي 9 - 8 بركلات الترجيح.

وكانت الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل 2 - 2. وتقدم ميلان في الدقيقة 51 عن طريق أليكسيس سالماكرز، قبل أن يسجل تشيكو جرالدس هدف التعادل لريو آفي في الدقيقة 72.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، لجأ الفريقان إلى وقت إضافي نجح ريو آفي في أول دقيقة منه في تسجيل الهدف الثاني عن طريق جيلسون دالا، قبل أن يدرك التركي هاكان تشالهانوغلو التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الإضافي الثاني عن طريق ضربة جزاء.

وفي ركلات الترجيح سجل لميلان كل من إسماعيل بن ناصر (سجل الأولى وأهدر الثانية) وسيمون وثيو هيرنانديز وبراهيم دياز وهاكان تشالهانوغلو وديفيد كالابريا وساندرو تونالي ورافائيل لياو وسيمون كايير، فيما أهدر لورينزو كولومبو وجيانلويجي دوناروما حارس المرمى وإسماعيل بن ناصر.

على الجانب الآخر سجل لريو آفي تشيكو جرالديس (سجل الأولى وأهدر الثانية) واديريلاين سانتوس ونيكولا جامبور ولوكاس بايزون وفيليب أوغستو وجيلسون دالا وغابرييلزينهو إيفو بينتو، فيما أهدر نيلسون مونتي والحارس بافيل كيتشيك وسانتوس.