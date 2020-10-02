وجهان جديدان في قائمة منتخب ألمانيا

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة قائمة من 29 لاعبا، تضم وجهين جديدين، حيث انضم إليها محمود داوود، لاعب بوروسيا دورتموند، ويوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية على أرضه أمام نظيره التركي يوم الجمعة المقبل في كولونيا، ثم يلتقي بعدها المنتخبين الأوكراني والسويسري في العاشر و13 من أكتوبر الجاري، على الترتيب، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وكما كان متوقعا، سيغيب لاعبو بايرن ميونخ، حارس المرمى مانويل نوير وجوشوا كيميش وليون غوريتسكا وسيرج جنابري، ولاعبا لايبزيغ، هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان، عن المواجهة الودية. ويشارك هؤلاء اللاعبون وكذلك نيكلاس شوله، فقط في مباراتي دوري أمم أوروبا.

وينطبق الأمر نفسه على توني كروس الذي استدعي للمنتخب رغم إصابته العضلية في أعلى الفخذ في 28 سبتمبر الماضي. وغاب عن القائمة بسبب الإصابات، مارك-أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ وتيلور كيرير لاعب باريس سان جيرمان.

كذلك يغيب إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن صفوف المنتخب الألماني بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى كورونا.