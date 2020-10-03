إصابة ساديو ماني بكورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وتأتي هذه الأنباء بعدما أثبتت الفحوص إيجابية العينة التي سحبت من تياغو، الذي يعزل نفسه في المنزل.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، ذكر ليفربول أن ماني " أظهر أعراضا طفيفة للفيروس ولكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام ولكن، كما هو الحال مع تياغو ألكانتارا، سيواصل ليفربول اتباع كافة البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيقوم ماني بعزل نفسه للفترة الزمنية المطلوبة".

وبهذا ، سيغيب ماني،الذي سجل هدفا في المباراة التي فاز بها ليفربول على أرسنال يوم الاثنين الماضي، عن مواجهة فريقه أمام أستون فيلا.