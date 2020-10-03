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خاميس يتألق ويقود إيفرتون لرباعية على برايتون

المصدر: لندن - د ب أ
خاميس سجل ثنائية
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تمسك نادي إيفرتون بصدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بغد فوزه على ضيفه برايتون 4 - 2 ضمن مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

وسجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 16 وياري مينا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وخاميس رودريغيز (هدفين) في الدقيقتين 52 و70.

فيما سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 41 ويفيس بيسوما في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز حصد إيفرتون العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي خاضها ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد برايتون عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

كلمات دالّة

#برايتون, #خاميس, #إيفرتون
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