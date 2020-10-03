رئيس جنوب إفريقيا سعيد بتعيين موسيماني مدرباً للأهلي

أشاد سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا‭ ‬يوم السبت، بتعيين مواطنه بيتسو موسيماني مدربا للأهلي بطل دوري مصر الممتاز‭ ‬لكرة القدم معتبرا ذلك دليلا على التعاون والوحدة بين دول القارة السمراء وعلى توفر المواهب والقدرات في ربوع القارة أيضا.

وقال رئيس جنوب إفريقيا تعليقا على تعيين موسيماني وعدد من مساعديه على رأس الجهاز الفني للنادي القاهري: سنفتقد السيد موسيماني بوصفه قوة في كرة القدم بجنوب إفريقيا لكن تعيينه على رأس الجهاز الفني للنادي‭ ‬الأكثر تميزا على مستوى القارة من شأنه تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، كما أن هذا التعيين أيضا يدل على توفر المواهب والقدرات في ربوع قارتنا، وأتمنى لبيتسو ومساعديه كل توفيق وهم يرفعون رايتنا وراية الكرة الإفريقية مع فريق تفخر كل إفريقيا بإنجازاته.

وفي المؤتمر الصحافي لتقديمه للجمهور ووسائل الإعلام في القاهرة عبر موسيماني عن تفاؤله وسعادته بالمهمة الجديدة قائلا إنه يعرف الكثير من لاعبي الفريق المصري وبعض الشخصيات المصرية المرتبطة باللعبة أيضا مثل مدرب منتخب مصر الأسبق حسن شحاتة، مؤكداً أنه يلقى كل الدعم والترحيب من جانب الجميع في أروقة بطل مصر.

وأضاف المدرب السابق لماميلودي صن داونز: هناك معرفة سابقة مع لاعبي الأهلي من خلال اللقاءات السابقة بين الأهلي وصن داونز، وأنا أعرفهم جيدا، وهو ما يسهل كثيرا في مسيرتنا معا.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي الأسبوع الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي انتهى تعاقده في بداية الشهر الجاري.