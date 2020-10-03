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فياريال وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبياً

المصدر: مدريد - د ب أ
من المباراة
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تقدم فريق فياريال لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أتلتيكو مدريد اليوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت تحقيق إيبار الانتصار الأول له بتغلبه على مضيفه بلد الوليد 2 - 1.

ورفع فياريال رصيده في الصدارة إلى ثماني نقاط مقابل خمس نقاط لأتلتيكو في المركز العاشر. ورفع إيبار رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتتح ايستسبان بورغوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37. وأهدر سيرجيو غوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة، بهدف أحرزه كيفن رودريغيز.

كلمات دالّة

#أتلتيكو مدريد, #فياريال, #إسبانيا
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