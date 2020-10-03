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مانشستر سيتي يواصل التعثر ويتعادل مع ليدز

المصدر: لندن - د ب أ
من التعادل
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واصل فريق ليدز يونايتد عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع ضيفه مانشستر سيتي 1 - 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 17، وتعادل رودريغو لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراة واحدة، علما أن له مباراة مؤجلة.

في المقابل رفع ليدز يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، جمعها بعد الفوز بمبارتين والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها.

كلمات دالّة

#ليدز, #مانشستر سيتي, #إنجلترا
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