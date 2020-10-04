أتالانتا يقسو على كالياري بخماسية

المصدر: روما - د ب أ

واصل أتالانتا مسلسل عروضه الهجومية القوية وسحق كالياري 5 - 2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم لينفرد أتالانتا بصدارة جدول المسابقة مؤقتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطتين أمام ساسولو وتجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وإن أصبح أول فريق يهز شباك أتالانتا في الموسم الحالي.

وحسم أتالانتا المباراة تماما في شوطها الأول بأربعة أهداف سجلها لويس مورييل وأليخاندرو غوميز وماريو باساليتش ودوفان زاباتا في الدقائق السابعة و29 و37 و42 مقابل هدف أحرزه الأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقة 24 .

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيديو جلفاو الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 52 فيما أحرز سام لافرز الهدف الخامس لأتالانتا في الدقيقة 81 .