توتنهام يسحق مانشستر يونايتد بسداسية في "أولد ترافورد"

لقن فريق توتنهام مضيفه مانشستر يونايتد درساً قاسياً في فنون كرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وتعادل تانغي نودوميبيلي لتوتنهام في الدقيقة الرابعة، وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 31 سجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام قبل أن يسجل هيونغ مين سون الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 37، ثم سجل سيرج أورييه الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة 51 ثم سجل هاري كين الهدف الثاني له والسادس لتوتنهام في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وأكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنتوني مارسيال في الدقيقة 29.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.