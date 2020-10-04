يوفنتوس يؤكد خوضه لقاء نابولي رغم إصابات الأخير بكورونا

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن الفريق بالكامل خضع للعزل عقب إصابة اثنين من أعضاء الفريق المعاون بكوفيد-19، لكنه أكد التزامه باستضافة نابولي غدا الأحد.

وأكد يوفنتوس أن المصابين ليسا بين "اللاعبين أو أعضاء الجهازين الفني والطبي، وقال "سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين جاءت نتيجتهم سلبية بالسيطرة على إجراءات التدريب والاستعداد

للمباريات كالمعتاد، لكن لن يُسمح لهم بالتواصل مع أحد من خارج المجموعة. النادي على تواصل دائم مع الجهات الصحية المختصة". وفي بيان منفصل أعلن يوفنتوس أنه سيخوض مباراة نابولي غدا.

ورغم ذلك ذكرت وكالات أنباء إيطالية أن السلطات الصحية المحلية منعت نابولي من السفر إلى تورينو بسبب إمكانية تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وقال نابولي إن لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي وزميله إلجيف إلماس فضلا عن أحد أعضاء الجهاز المعاون جاءت نتيجتهم إيجابية للفيروس، وذلك قبل أقل من أسبوع من استضافة جنوى الذي تعرض لسلسلة من الإصابات.

وكشف جنوى، الذي تأجلت مباراته على أرضه أمام تورينو اليوم، أمس الجمعة عن إصابة لاعبين اثنين اخرين وأحد أعضاء الفريق المعاون ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 مصابا في الأسبوع الماضي.