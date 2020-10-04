"سوبر هاتريك" ليفاندوفسكي ينقذ بايرن أمام هيرتا برلين

أحرز الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، ليقود فريقه بايرن ميونخ لفوز مثير 4 -3 على ضيفه هيرتا برلين اليوم الأحد في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وارتفع رصيد بايرن، الذي عاد لنغمة الانتصارات عقب خسارته القاسية 1 - 4 أمام مضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية، إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيرتا، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، غير أن هيرتا برلين تمكن من العودة للمباراة بتسجيله هدفين حملا توقيع جون كوردوبا وماتيوس كونيا في الدقيقتين 59 و71.

وعاد ليفاندوفسكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 85، غير أن فرحة أصحاب الأرض بمعاودة التقدم لم تدم طويلا، حيث تعادل جيسيك نجانكام لمصلحة هيرتا في الدقيقة 88.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه بعدما تسبب في ركلة جزاء، أحرز منها الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح النقاط الثلاث لبطل المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة.