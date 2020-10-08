استبعاد أوزيل وخضيرة من البطولات الأوروبية

من المنتظر أن يغيب الثنائي مسعود أوزيل وسامي خضيرة، الفائزان مع المنتخب الألماني لكرة القدم بكأس العام، عن المشاركة في البطولات الأوروبية للأندية هذا الموسم.

واستبعد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أوزيل من قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة، بعدما أعلن القائمة التي تضم 24 لاعبا اليوم الخميس. كما غاب عن القائمة أيضا لاعب دورتموند السابق سوكراتيس باباستاثوبولوس.

وحدث نفس الأمر مع خضيرة، زميل أوزيل في المنتخب الوطني، والذي لم يعد لديه أي مستقبل في نادي يوفنتوس الإيطالي. واستبعد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، خضيرة، 33 عاما، من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا التي تضم 22 لاعبا. وحاول يوفنتوس التخلص من خضيرة، ولكنه قاوم إنهاء عقده الذي ينتهي في 2021.

ويتواجد يوفنتوس في المجموعة السابعة حيث يواجه فرق برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني و وفرينسفاروش المجري.

ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع أرسنال منذ أشهر، وبالكاد تواجد مع الفريق. وتعد علاقة أوزيل، 31 عاما، مع أرسنال متوترة.

ويرغب أرسنال في رحيل أوزيل، الذي يحصل على أكبر راتب. فيما يريد اللاعب استكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2021 واستبعد الرحيل عن الفريق قبل نهاية العقد.