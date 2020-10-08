الأخضر الأولمبي يواصل معسكره في الدمام.. والإصابة تبعد الغنام

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام المقبل.



وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية أعقبها تقسيم الفريق إلى مجموعتين أدت المجموعة الأولى مران الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب للمجموعتين.



واستبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب خالد الغنام، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لالتهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حل في المركز الثاني خلالها.