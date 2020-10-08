البرتغال وإسبانيا تتعادلان سلبياً

خيم التعادل السلبي على لقاء منتخب البرتغال مع ضيفه منتخب إسبانيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب فرنسا وضيفه منتخب السويد يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب بدوري الأمم، فيما يلعب منتخب إسبانيا مع ضيفه منتخب سويسرا ومضيفه منتخب أوكرانيا بالبطولة ذاتها يومي 10 و13 على الترتيب من نفس الشهر.