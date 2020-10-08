الروماني ميتريتا مهاجماً لأهلي جدة حتى 2022

أعلن نادي نيويورك سيتي الأميركي انتقال مهاجمه الروماني ألكساندرو ميتريتا إلى نادي أهلي جدة حتى يناير 2022 بنظام الإعارة بعد انتهائه من الفحص الطبي.

وأصدر النادي الأميركي بيانا عر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه إعارته للمهاجم الروماني إلى أهي جدة مع خيار الشراء للأخير بعد انتهاء مدة الإعارة.

ويشارك ميتريتا حاليا في معسكر منتخبه رومانيا الذي يواجه أيسلندا في تصفيات كأس أوروبا قبل أن يلاقي النمسا والنرويج في دوري الأمم الأوروبية.

وخلال مغامرته في الدوري الأميركي سجل ميتريتا 16 هدفا في 41 مباراة دورية، ويعد واحدا من 4 لاعبين فقط ممن سجلوا "هاتريك" للنادي الأميركي.