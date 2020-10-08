برشلونة يشير لتوقيعات مثيرة للشك في حملة حجب الثقة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس أن برشلونة طالب الحرس المدني بالتحقيق في مزاعم تزوير توقيعات خلال حملة للتصويت لحجب الثقة من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكد مصدر ببرشلونة أن اللجنة المسؤولة عن احتساب التوقيعات تواصلت مع السلطات لكن لا يوجد مزيد من المعلومات عن القضية التي أثارتها محطة كادينا سير الإذاعية وصحيفة لابانغوارديا.

وقالت جماعة "أكثر من مجرد حركة" المدعومة من مرشحين لانتخابات الرئاسة العام المقبل إنها جمعت 20,687 توقيعا الشهر الماضي للتصويت ضد بارتوميو موضحة أن العدد المطلوب كان 16,520 صوتا.

وعين النادي لجنة في سبتمبر الماضي للتحقق من التوقيعات وأنهت العملية اليوم الخميس معلنة جمع 19,380 توقيعا صحيحا مقابل 1,088 توقيعا باطلا و219 صوتا "مثيرا للشكوك". وقالت اللجنة إنها ستعقد اجتماعا غدا الجمعة للإعلان عن الخطوة القادمة بالعملية.

وتاتي الدعوة لحجب الثقة بعد انتقادات وجهها الأيقونة ليونيل ميسي لمجلس الإدارة بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عقب هزيمة مهينة 8-2 من بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أغسطس. وحدد الجمهور إخفاق الإدارة الرياضية وسوء الإنفاق ضمن أسباب رئيسية تدعو للتغيير.