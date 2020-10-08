جيرو يتقدم للمركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا التاريخيين

تقدم أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بعد تسجيله هدفين في شباك أوكرانيا.

واكتسح المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني 7 - 1 في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع جيرو رصيده إلى 42 هدفا مع منتخب بلاده خلال مشاركته رقم 100 مع الفريق ليتخطى إنجاز ميشيل بلاتيني، ويتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين. ويتأخر جيرو بفارق تسعة أهداف عن تييري هنري، الهداف التاريخي للديوك الفرنسية.

وتقدم المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، في مباراة بهدف مبكر حمل توقيع إدواردو كامافينغا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و34.

وجاء الهدف الرابع لفرنسا بنيران صديقة، بعدما أحرز فيتالي مايكوليتكو، مدافع منتخب أوكرانيا هدفا عكسيا في الدقيقة 39، فيما قلص زميله فيكتور تسيجانكوف الفارق، بتسجيله هدفا لأوكرانيا في الدقيقة 53.

وسرعان ما عاد المنتخب الفرنسي لبسط سيطرته على اللقاء من جديد، بعدما أحرز كورينتين توليسو وكيليان مبابي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و82، فيما تكفل أنطوان غريزمان بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 89.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال ثم مضيفه منتخب كرواتيا يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الديوك) المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد مرور أول جولتين.