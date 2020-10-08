خسارة هولندا من المكسيك ودياً

وجه المنتخب المكسيكي لكرة القدم لطمة قوية إلى مضيفه الهولندي في أول مباراة يخوضها الأخير بقيادة مديره الفني الجديد فرانك دي بوير وتغلب عليه بهدف نظيف اليوم الأربعاء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للارتباطات المقبلة.

ويستعد المنتخب الهولندي لاستئناف مسيرته الأسبوع المقبل في بطولة دوري أمم أوروبا فيما يستعد المنتخب المكسيكي لتصفيات كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل راؤول خيمينيز هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .