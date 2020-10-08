لوف يستبعد 5 لاعبين في دوري الأمم

استبعد يواخيم لوف مدرب ألمانيا، اليوم الخميس، خمسة لاعبين من تشكيلته التي تواجه أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مع اعتماده على خبرة لاعبي بايرن ميونخ ورازن بال شبورت لايبزيغ العائدين للتشكيلة.

وفرطت ألمانيا في تقدمها ثلاث مرات لتتعادل 3-3 مع تركيا أمس الأربعاء، ولعبت بتشكيلة أغلبها من البدلاء مع حصول العديد من الأساسيين على راحة. وهذه ثالث مباراة على التوالي يهدر فيها المنتخب الألماني تقدمه ليتعادل في نهاية المطاف.

واستبعد بنيامين هنريكس ونيكو شولتز ونيكلاس شتارك ونديم أميري ومحمود داود، الذين شاركوا جميعا أمام تركيا، من التشكيلة قبل مباراة السبت في أوكرانيا ومواجهة سويسرا بعد ثلاثة أيام لاحقة.

ويستعيد لوف الآن لاعبي بايرن يوشوا كيميش وسيرج نابري ونيكلاس زوله وليون غوريتسكا والحارس مانويل نوير في تشكيلته المكونة من 23 لاعبا بعد إراحتهم بجانب ثنائي لايبزيغ مارسيل هالشتنبرغ ولوكاس كلوسترمان. كما يعود المهاجم تيمو فيرنر، الذي تعافى من المرض، إلى التشكيلة بجانب توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.



وقال لوف "سيكون من المهم للغاية الفوز بالمباراتين القادمتين. سنشرك فريقا مختلفا تماما (عن الذي واجه تركيا). الكل متحمس للفوز".