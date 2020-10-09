إصابات جديدة بكورونا في أندية ميلان ومنتخب إيطاليا للشباب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة لاعبيه روبرتو غاليارديني ورادجا ناينغولان ويونوت رادو بفيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضا أنه تم الإبلاغ عن حالتي كورونا للاعبين اثنين، وأحد العاملين بمنتخب الشباب تحت 21 عاما في ريكيافيك قبل مواجهة أيسلندا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

وذكر نادي ميلان في مذكرة أن ماتيو غابيا كان ضمن اللاعبين الذي أصيبوا بالفيروس مع المنتخب الإيطالي للشباب، ويعزل نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش نفسه في المنزل منذ إصابته بالفيروس يوم 24 سبتمبر، بجانب ليو دوارتي.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي "من بين المصابين الثلاثة، كان هناك لاعب كرة قدم ظهرت عليه الأعراض ويقوم الطاقم الطبي للمنتخب بالإشراف عليه".

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن أمس الأول الأربعاء عن حالتي إصابة بكورونا في صفوف منتخب الشباب خلال معسكر تيرينيا التدريبي بالقرب من مدينة بيزا، موضحا أنه تم إجراء ثلاث جولات من الفحوص، وجاءت جميع النتائج سلبية، قبل السفر إلى أيسلندا.

لكن جولة أخرى من الفحوص أجريت عقب وصول المنتخب إلى أيسلندا أمس الخميس، وكشفت عن ثلاث حالات جديدة. وأعلن نادي إنتر ميلان أمس الأول الأربعاء أن مدافعه أليساندرو باستوني واحد من المصابين بالعدوى في صفوف منتخب الشباب، وقد خضع للعزل الطبي.