إصابة ميندي مع السنغال.. وعودته إلى تشيلسي

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن حارس مرماه السنغالي الدولي إدوار ميندي أصيب في الفخذ الأيمن خلال التدريبات مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

وبناء على ذلك عاد ميندي إلى العاصمة البريطانية لندن التي ينتمي إليها فريقه وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية لمعرفة تفاصيل الإصابة. ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع نظيره المغربي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت "أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب إدوار ميندي من منتخب بلاده بسبب الإصابة".

وأضاف بيان النادي اللندني "حارس المرمى.. خضع لفحص طبي في مستشفى في الرباط.. وعاد ميندي بعد ذلك إلى تشيلسي حيث سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية".

وكان ميندي (28 عاما) انضم إلى تشيلسي مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 22 مليون جنيه إسترليني قادما من ستاد رين الفرنسي في الشهر الماضي.

وتعاقد تشيلسي مع ميندي لتعزيز خيارته في حراسة المرمي في ظل تراجع مستوى أداء الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا في الموسم الماضي. وفي أول مباراة يخوضها أساسيا من البداية على مستوى الدوري مع تشيلسي حافظ ميندي على نظافة شباكه عندما فاز فريقه الذي يدربه فرانك لامبارد 4-صفر على كريستال بالاس السبت الماضي.

في المباراة المقبلة في الدوري سيلتقي تشيلسي مع ساوثهامبتون في 17 أكتوبر الجاري بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.