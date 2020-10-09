الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي النصر السعودي ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 الأسبوع الماضي.

وأصدر الاتحاد القاري خبراً رسمياً ظهر يوم الجمعة جاء فيه: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.

وكان بيرسبوليس الإيراني قد تجاوز النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية.