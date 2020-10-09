النصر يؤكد استكماله حقوقه النظامية ويدرس الرفع لـ "كاس"

أكد مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استكماله لحقوقه النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة والعمل على استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي والرفع لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة رفضت الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 الأسبوع الماضي.

ونشر النصر في بيان له: يؤكد مجلس إدارة النصر استكماله جميع الإجراءات القانونية النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس من خلال تسليم ورقة الاحتجاج خلال ساعتين بعد نهاية المباراة ودفع الرسوم وتقديم مذكرة الاحتجاج الرسمية في غضون 48 ساعة وهي الفترة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم..

وأرسلت لجنة الانضباط والأخلاق رفضها للاحتجاج لأسباب موضوعية وليست شكلية، فتؤكد إدارة النصر استكمالها للحقوق النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة من خلال طلب الحيثيات استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والرفع لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا عند الحاجة وفق ما تنص عليه الأنظمة، كما تشكر الإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على جهودهم في هذه القضية.