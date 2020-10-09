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بايرن وأتلتيكو خلف أبواب مغلقة بعد تمديد منع حضور الجماهير

المصدر: برلين - فرانس برس
مواجهة الفريقين في 2016
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يستهل بايرن ميونخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني خلف أبواب موصدة، بعدما مددت السلطات المحلية الجمعة قرار منع الحضور الجماهيري حتى 25 أكتوبر على أقرب تقدير.

ويحل أتلتيكو ضيفاً على العملاق البافاري في 21 الحالي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى أمام مدرجات فارغة في ملعب "أليانز أرينا".

وسيؤثر هذا القرار على مباراة بايرن ضد دويرين من الدرجة الخامسة الخميس المقبل في منافسات كأس ألمانيا ومباراته ضد أينتراخت فرانكفورت في الـ"بوندسليغا" في 24 الشهر الحالي.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اتخذ عمدة ميونخ ديتر رايتر قرار تمديد منع الحضور الجماهيري في المدينة.

سمحت بعض السلطات المحلية للولايات الألمانية بأعداد قليلة في الملاعب هذا الموسم، إلا أن مدينة ميونخ الواقعة في ولاية بافاريا لم تمنح بعد الضوء الأخضر.

وينص البروتوكول الصحي على ضرورة أن يكون عدد المصابين أقل من 35 لكل مئة ألف نسمة من أجل السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب، إلا أن الرقم ارتفع من 36,45 إلى 42,4 في ميونخ الجمعة.

كلمات دالّة

#دوري أبطال أوروبا, #بايرن ميونخ, #أتلتيكو مدريد
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