نادال إلى نهائي رولان غاروس الـ 13

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا الجمعة نهائي رولان غاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الزاخرة، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شوارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر).

وحقق ابن الـ34 عاما فوزه التاسع والتسعين في البطولة الفرنسية المتوج بلقبها 12 مرة، مقابل خسارتين منذ تتويجه للمرة الأولى عام 2005، ليصبح على بعد فوز واحد من معادلة رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى.

ويلتقي في النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا واليوناني ستيفانوس تيتيباس في مواجهة تقام لاحقا. وثأر نادال من شوارتسمان الذي هزمه الشهر الماضي في ربع نهائي دورة روما الإيطالية للماسترز، محققا فوزه الأول على الإسباني من أصل 9 مواجهات.

ومرة جديدة ورغم الموسم المضطرب وغيابه عن الملاعب منذ مارس بسبب جائحة "كوفيد-19" حتى الشهر الماضي، تابع نادال هيمنته في رولان غاروس بدون منازع. بسط هيمنته في اول مجموعتين، لكنه ارتكب بعض الاخطاء بموازاة انتفاضة من الأرجنتيني كادت تنتزع منه المجموعة الثالثة.

ويسعى نادال إلى لقبه الثالث عشر في 16 مشاركة في البطولة الفرنسية، ليعادل رقم المخضرم فيدرر الغائب البطولة بسبب تعافيه من جراحة في ركبته.

في المقابل، انتهى مشوار شوارتسمان الذي حقق الثلاثاء انجازا شخصيا ببلوغه نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولات الكبرى، وذلك بعد إقصائه النمساوي دومينيك تييم الثالث ووصيف بطل العامين الماضيين بالفوز عليه بعد مباراة ماراتونية استغرقت أكثر من خمس ساعات.

ولم يسبق قبل ذلك لابن الـ28 عاما أن ذهب أبعد من الدور ربع النهائي في الغراند سلام حيث توقف مشواره ثلاث مرات سابقا، أعوام 2017 و2019 في فلاشينغ ميدوز الأميركية و2018 في رولان غاروس بالذات.

في المجموعة الأولى، تقدم نادال سريعا 2-صفر، حاول شوارتسمان كسر ارسال الماتادور في الشوط الخامس، لكن نادال صمد ورفع الفارق إلى 4-1. احتفظ الاسباني بتقدمه حاسما المجموعة 6-3 في 67 دقيقة. وكما في المجموعة الاولى، بكّر نادال بكسر ارسال شفارتسمان متقدما 2-1 في الثانية، قبل ان يحسمها 6-3 في 44 دقيقة.

في الثالثة، ترجم أول فرصة من أصل ثلاث لكسر إرسال الأرجنتيني متقدما 3-1، وكان في طريقه لحسم المجموعة والمباراة بسهولة.

لكن شوارتسمان صمد وكسر إرسال الإسباني مقلصا الفارق إلى 3-4، وكان قريبا جدا من كسره مجددا في ظل تراجع لياقة ابن جزيرة مايوركا الذي حافظ على رباطة جأشه وتقدم 6-5. وفي الشوط الحاسم "تاي بريك"، سحق نادال خصمه 7-صفر، قاطعا أي أمل منطقي له بالعودة. وبرغم خسارته، سيدخل شوارتسمان نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الأسبوع المقبل.