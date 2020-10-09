195 مليون يورو خسائر ميلان بسبب كورونا

دفعت جائحة كوفيد-19 نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للدخول في أزمة خلال العام المالي بعد تسجيل خسائر بقيمة 195 مليون يورو.

ومثل العديد من الأندية الأوروبية يعاني بطل القارة سبع مرات من غياب الإيرادات بسبب خوض المباريات خلف أبواب مغلقة نتيجة تفشي الفيروس بجانب تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وحذرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر من أن الصناعة على حافة الإفلاس مشيرة إلى أن خسائر دوري الدرجة الأولى تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء.

وأعلن ميلان عن خسائر بقيمة 146 مليون يورو خلال العام المالي السابق مضيفا أن ملاك النادي يثقون في المضي قدما نحو الطريق الصحيح لإنعاش خزانة النادي.

ويتساوى ميلان مع أتلانتا في صدارة الدوري حاليا بعد أن احتل المركز السادس في الموسم الماضي عقب معاناته من الحرمان لمدة عام من المنافسات الأوروبية لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.