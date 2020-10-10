استبعاد ناصر الدوسري من الأخضر الأولمبي لعدم جاهزيته الطبية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل، والذي تقرر خلالها استبعاد نصار الدوسري لعدم جاهزيته الطبية.



وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب، كما استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.

وكان الجهاز الفني قد استبعد خالد الغنام من معسكره المقام في الدمام بعد إصابته بالتهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.



يُذكر أن الأخضر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.