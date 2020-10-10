ديوكوفيتش يضرب موعداً مع نادال في نهائي رولان غاروس

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الخامسة في مسيرته، بفوزه الصعب الجمعة في رولان غاروس على اليوناني ستيفانوس تيتيباس الخامس 6-3 و6-3 و5-7 و4-6 و6-1 في ثلاث ساعات و54 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الثاني في رولان غاروس والثامن عشر في الغراند سلام، في المباراة النهائية الأحد غريمه الإسباني رافائيل نادال الثاني وبطل الأعوام الثلاثة الماضية الذي فاز بدوره الجمعة أيضا على الأرجنتيني دييغو شوارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر).

وبين نادال الذي يريد الفوز باللقب للمرة الثالثة عشرة من أجل معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم فيدرر (20)، وديوكوفيتش الطامح للقبه الكبير الثامن عشر وتضييق الخناق على منافِسَيّه، سيكون نهائي الأحد الثالث بين الإسباني والصربي على ملاعب رولان غاروس بعد عامي 2012 و2014 حين خرج الإسباني منتصرا في المناسبتين.

وتبدو الفرصة قائمة أكثر من أي وقت مضى أمام ديوكوفيتش لإنهاء هيمنة نادال على البطولة الفرنسية التي حقق فيها الإسباني اليوم فوزه التاسع والتسعين مقابل هزيمتين منذ تتويجه في مشاركته الأولى عام 2005، إذ قدم الصربي موسما مثاليا لم يخسر فيه أي مباراة سوى واحدة بقرار تحكيمي بعد استبعاده من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز نتيجة توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط.

وستكون مواجهة الأحد الثانية بين الإسباني والصربي الباحث عن اللقب الثاني في رولان غاروس بعد 2016 (توج على حساب البريطاني أندي موراي)، هذا العام بعد نهائي كأس رابطة المحترفين حين خرج ديوكوفيتش منتصرا بمجموعتين.

ويتفوق ديوكوفيتش على نادال بـ29 فوزا مقابل 26 هزيمة، وهو يمني النفس برفع غلته أمام الإسباني والخروج منتصرا من النهائي السابع والعشرين له في البطولات الكبرى.