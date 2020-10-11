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ويلز تتعادل مع أيرلندا وتعزز صدارتها للمجموعة

المصدر: دبلن - د ب أ
من المباراة
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عزز المنتخب الويلزي لكرة القدم صدارته للمجموعة الرابعة في دوري القسم الثاني بدوري أمم أوروبا، وذلك بعد تعادله سلبيا مع ضيفه المنتخب الأيرلندي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص السهلة التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد جيمس مكلين لاعب المنتخب الأيرلندي في الدقيقة 84 من اللقاء.

ورفع المنتخب الويلزي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، ورفع المنتخب الأيرلندي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث. ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب الفنلندي مع نظيره البلغاري.

كلمات دالّة

#ويلز, #دوري الأمم, #أيرلندا
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