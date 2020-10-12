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الدنمارك تعبر أيسلندا بثلاثية نظيفة

المصدر: ريكيافيك - د ب أ
الهدف الأول
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وجه المنتخب الدنماركي لكرة القدم صفعة جديدة لنظيره الأيسلندي في النسخة الحالية من بطولة دوري أمم أوروبا وتغلب عليه 3 - صفر في عقر داره اليوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول للبطولة.

وحافظ المنتخب الأيسلندي على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 45 من الشوط الأول والتي شهدت هدف التقدم للضيوف عبر النيران الصديقة حيث سجله رونار سيغوريونسن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. ومع بداية الشوط الثاني، سجل كريستيان إيركسن الهدف الثاني للدنمارك قبل أن يؤكد زميله روبير سكوف فوز الفريق بالهدف الثالث في الدقيقة 61 .

وبهذا ، حقق المنتخب الدنماركي انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وظل المنتخب الأيسلندي في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المجموعة.

كلمات دالّة

#أيسلندا, #دوري الأمم, #الدنمارك
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