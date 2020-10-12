عودة عبدالله عطيف إلى تدريبات الهلال الجماعية

شهدت تدريبات نادي الهلال يوم الأحد مشاركة لاعب الوسط عبدالله عطيف بعد غياب فترة طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وتعرض عطيف لإصابة الصليبي خلال مشاركته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير الماضي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتواجد عطيف في التدريبات الجماعية للهلال بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي حيث ستكون عودته للتدريبات والمناورات بشكل تدريجي، فيما أجرى زملاءه تدريباً اعتيادياً الأحد استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، إذ ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب الفنية واللياقية.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته الأولى ضد العين يوم السبت 17 أكتوبر في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.